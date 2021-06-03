«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Звездный американец также хочет бросить вызов братьям Диас
18:14
Логан Пол / Фото - firstsportz.comИзвестный американский видеоблогер Логан Пол заявил, что готов подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-5).
Цитирует Пола The Mirror.
«Мне нравится Макгрегор, обожаю его. Я хотел бы однажды подраться и с ним, по одной легенде за раз. Я проведу бой с Конором, побью его. Еще я с удовольствием подрался бы с братьями Диасами вместе с Джейком, они тоже в списке».
Ранее сообщалось что Пол в будущем планирует провести поединок в смешанных единоборствах.