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«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе
Бокс Профессиональный бокс
11:25
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) в интервью Youtube каналу DAZN Boxing назвал абсолютного чемпиона легкого дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) лучшим в этой весовой категории:

Как по мне, Лопес – лучший легковес, потому что он победил Ломаченко. Я считаю, что Лома был лучшим. Но я думаю, что Девин Хэйни мог бы создать Лопесу и Джервонте Дэвису определенные проблемы за счет своей защиты.

Я сомневаюсь, что он обладает большой мощью, но у него есть хорошая защиту. Кажется, что Хэйни способен держать удар. Он выдержал попадание Линареса, прошел это испытание. Так что для меня на данный момент лучший легковес – это Теофимо.

Напомним, что команда Лопеса рассматривает поединок именно с Девином Хэйни (26-0, 15 KO) вместо ранее оговоренного реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Реджис Прогрейс Джервонта Дэвис Девин Хэйни

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