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«Он пришел с конкретным планом». Экс-чемпион хэвивейта рассказал, за счет чего Усику удалось победить Джошуа

Бермейн Стиверн дал совет британцу на реванш
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 23:00
«Он пришел с конкретным планом». Экс-чемпион хэвивейта рассказал, за счет чего Усику удалось победить Джошуа
Бермейн Стиверн / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Бермейн Стиверн (25-5-1, 21 КО) в интервью порталу BoxingScene поделился своими впечатлениями от поединка Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои пояса украинцу.

Вы кричали, смотря поединок Джошуа – Усик? Какие ваши мысли о бое?

Когда дело касалось Джошуа, я всегда говорил, что когда будет боец более атлетичный или более мелкий, чем он – он проиграет.

Почему?

Что я вижу в Джошуа? Он немного тугоподвижный. С горой мышц, но очень тугоподвижный. Я хотел бы видеть его более расслабленным, спокойным. То, как дрался Усик, вы можете увидеть – он пришел с планом на бой, и если смотреть более детально, то Усик убирал руку Джошуа и наносил удар, набирал очки. Усик использовал много трюков. Я думаю, у Джошуа всегда будут тяжелые времена с любыми бойцами, которые похожи на Усика, которые атлетичны и немного мельче.

А что думаете о неверном плане Джошуа на бой? Все говорили ему – не пытайся боксировать с Усиком.

 Неверный план. Он мельче тебя, быстрее тебя. Не нужно было пытаться боксировать с Усиком, притом, что тот еще и левша. Было совершено много ошибок. То, что он сделал с Руисом в реванше, никогда не сработает с Усиком. Подобный стиль подойдет, когда ты дерёшься с тем, кто стоит напротив тебя. Как Руис, который мало двигается, и подобными бойцами. Нельзя драться с крузером, с парнем легче тебя, который более атлетичный и быстрый, чем ты – это неверный план. Я просто думаю, что ему нужно превратить этот бой в драку и просто вынести его.

Люди говорят, что у Джошуа нет для этого выносливости. Если он выбрасывает бомбы в начале, ему нужно раунд-два для восстановления.

Это единственный способ драться с Усиком, потому что Усик будет двигаться и использовать уловки. Я думал, Джошуа пойдет вперед и просто вынесет его. Для этого у него есть размер.

Напомним, WBA в ближайшее время организует турнир в супертяжелом весе, чтобы определить следующего соперника для Усика.

Источник: Vringe Михаил Рыбак
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Александр Усик Энтони Джошуа

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