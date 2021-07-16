«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри

Деонтей Уайлдер / Фото: Ryan Hafey

Тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт уверен в досрочной победе своего подопечного в трилогии с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Слова Скотта приводит boxingscene.com:

У Фьюри нет поражений, но он уязвим. Для большинства людей это не имеет смысла. Он непобедимый боец, но его легко победить. Он дает вам возможность себя ударить. Наша задача – воспользоваться этими возможностями. Я верю Деонтей сделает это, и я верю, что он нокаутирует Фьюри в трилогии.