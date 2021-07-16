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«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри

Скотт заверил, что американец сумеет воспользоваться предоставленными возможностями
Бокс Профессиональный бокс
10:32
«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
Деонтей Уайлдер / Фото: Ryan Hafey

Тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт уверен в досрочной победе своего подопечного в трилогии с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Слова Скотта приводит boxingscene.com:

У них обоих есть сила причинять друг другу боль. Разница в том, что Деонтей способен нокаутировать.

У Фьюри нет поражений, но он уязвим. Для большинства людей это не имеет смысла. Он непобедимый боец, но его легко победить. Он дает вам возможность себя ударить. Наша задача – воспользоваться этими возможностями. Я верю Деонтей сделает это, и я верю, что он нокаутирует Фьюри в трилогии.

Напомним, что поединок был перенесен из-за COVID-19 у «Цыганского короля».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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