Он все никак не уймется! Фьюри после Кличко и Усика набросился с троллингом на Джошуа и похвастался своим алкоголизмом

«Цыганский король» уверен, что ему не нужна никакая диета

Тайсон Фьюри / Фото - instagram.com/gypsyking101

Похоже, Тайсон Фьюри увлекся. Несколько дней назад чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе взорвал информационное пространство, набросившись с хейтом на Александа Усика и Владимира Кличко, но на этом все не закончилось.

На фоне громких заявлений британца большинство как-то позабыло, что началось все с троллинга в адрес Энтони Джошуа. Вот что сказал «Цыганский король» перед тем, как отвесить пару оплеух прославленным украинцам:

«Знаете, не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса супертяжелого веса. И это после того, как я своей тяжелой работой вернул их. Ты большой и бесполезный бомжара. К тебе подошел маленький, напичканный стероидами средневес и забрал все пояса».

То есть, первоначально «бомжарой» был именно Джошуа, только спустя некоторое время к его компании присоединились Кличко-младший и Усик.

Фото - Sports Illustrated Фото - Sports Illustrated

И вот сейчас Фьюри снова вернулся к тому, с чего начинал – троллингу своего звездного соотечественника. Теперь он опубликовал в социальных сетях мем, в котором высмеял строгую диету, которой придерживается Джошуа, и в противовес ей поставил свое умение соединять изнурительные тренировки с выпиванием больших объемов пива.

Часть фото, на котором изображено идеальное тело Джошуа, гласит:

«Мой завтрак состоит из батата, яиц и фиников, за которыми следует большая тарелка овсянки, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока и стакан меда, лимона и имбиря».

Для себя Фьюри выбрал фотографию с лишним весом и дряблым животом, под которой написано, что после ночной пьянки он с легкостью может избить трех топовых спарринг-партнеров:

«Я помню, как однажды ночью я выпил 14 пинт (7 литров – прим.) «Фостеров», а затем провел спарринг с тремя тяжеловесами из первой десятки и избил их всех».

В прошлом году столь желанный для многих бой между Фьюри и Джошуа так и не состоялся. Есть надежда, что два топовых британских супертяжа все же сойдутся в ринге, если выиграют свои следующие бои. Возможно, Фьюри уже начал подогревать этот бой или же он преследует какой-то другой план?