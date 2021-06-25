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«Он завоевал четыре титула». Ломаченко заявил, что считает Лопеса абсолютным чемпионом дивизиона

Украинца мало интересует неразбериха с титулами в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
12:30
«Он завоевал четыре титула». Ломаченко заявил, что считает Лопеса абсолютным чемпионом дивизиона
Теофимо Лопес с титулами / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) заявил в интервью Youtube каналу ESNEWS, что считает своего экс-соперника Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) абсолютным чемпионом мира в легком весе, несмотря на то, что Девин Хэйни (26-0, 15 KO) владеет поясом WBC, а Лопес – франчайзинговым поясом организации.

Бой Линареса с Хэйни был очень хорошим и интересным. Хэйни показал свои боксерские навыки, доказал людям, что является топовым боксером. Но Линарес был очень хорош в этом поединке.

Является ли Теофимо Лопес абсолютным чемпионом мира? Да. Для меня, на бумаге и в моей реальности он – абсолютный чемпион мира, поскольку завоевал четыре титула. Я удерживал пояс WBC. Хотя это был франчайзинговый титул, но мне также принадлежал обычный пояс WBC, ведь я выиграл его в бою с Люком Кэмпбеллом. Поэтому Лопес – абсолютный чемпион мира.

Все знают, что это боксерская политика. Я не могу вам это объяснить, это не моя работа. Но если мы говорим об абсолютном чемпионе мире, то Лопес выиграл четыре пояса. Вот и все.

XPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Начало – около 05:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Ломаченко - Накатани

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