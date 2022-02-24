Она прошла все круги ада профессионального спорта, а сейчас работает в полиции. И готовится к возвращению

Иванна Крупеня попросту не могла отказаться от шанса поставить красивую точку

Иванна Крупеня / Фото - facebook.com/ivannakrupenia

Она мастер спорта по дзюдо, мастер спорта международного класса по боксу, непобежденная в профессиональном ММА, имеет образование спортивного психолога. А сейчас работает в полиции.

Как вы понимаете, Иванне Крупене, бывшему капитану сборной Украины по боксу, есть что рассказать. Она в течение своей карьеры прошла через многое. Впрочем, на самом деле, финальный аккорд еще не сыгран. И об этом двукратный призер чемпионатов Европы рассказала в студии XSPORT.

Сейчас я патрульный полицейский. Работаю в роте ТОР – тактико-оперативного реагирования. Наши главные обязанности – это охрана общественного порядка.

А когда нет каких-то там митингов или чего-то подобного, то мы заступаем на линию, как и другие патрульные. Но мы работаем на более серьезных вызовах: драка, стрельба, домашнее насилие – такой вот хардкор, можно сказать.

Если обычные патрульные ездят в машине по двое, то нас трое-четверо.

А с карьерой боксера все или она на паузе?

Это была пауза. Но сейчас я готовлюсь к соревнованиям. В июле в Роттердаме, Нидерланды пройдут Всемирные игры среди полицейских. Это как маленькая Олимпиада. Но среди полицейских. И там есть женский бокс.

Я в нем с 12 лет. Я когда попала на дзюдо, то с первых дней у меня все было серьезно: каждый день тренировки, когда каникулы – два раза на день.

Сейчас мне 31. Получается, я уже почти 20 лет в спорте. На самом деле, был момент, где-то два года назад, когда я настолько наелась этим спортом… Я не хотела ничего слышать, ни о своей карьере, ни о тренировках…

И, к тому же, была травма. Одна из тех, которая конкретно меня остановила. У меня были такие моменты, что если зажало спину, то я не могла ни сидеть, ни стоять, я спать не могла. Засыпала только от того, что нервная система попросту вымоталась – могла кимарнуть 15-20 минут.

Я приезжала к своему врачу, он меня, как фиксик, чинил и разрешал еще заниматься. И вот я готовилась к бою за пояс WWFC по смешанным единоборствам. Тогда решила, что ухожу из сборной по боксу, прошла тренировочный лагерь в Таиланде, занималась с Валентиной Шевченко, набрала отличную форму. У нас дальше были планы на UFC…

Но у меня произошел рецидив травмы спины. Мне тогда в руках нельзя было держать больше полутора килограмма веса. Нужно было или стоять, или лежать. Даже сидеть нельзя было.

Ты была капитаном сборной Украины по боксу, но свою мечту осуществить так и не смогла. То есть, поехать на Олимпийские игры.

Я как раз ушла из бокса, потому что не могла выступать на Олимпиаде. Там нет моей весовой категории, только до 51 кг и до 57 кг, тогда как я боксирую в 54 кг. Получается, и не туда, и не сюда. Мне и так приходилось гонять – было 6% жира в организме.

Для девушки это очень мало. Это сложно для гормонального фона, для суставов, связок, для нервной системы. Гонять вес – это ужасно.

Мне снилась вода. Мне снилось то, что я пью. И я просыпалась в ужасе. Бежала, становилась на весы и понимала – нет, это был только сон, осталось 100 грамм, посплю и они сойдут. Это на самом деле было так.

Сейчас, когда я пью воду, пью чай, то всегда благодарна за это. Потому что все еще есть страх, что воды завтра не будет, что завтра не будет еды. Те, кто гоняют, они меня поймут. Это очень сложно отпустить.

Мне очень повезло в свое время, что мне нашли нутрициолога. Она меня попросту на клеточном уровне восстанавливала в последние годы.

Если говорить откровенно, то у меня организм был настолько истощен, что в последние полтора года у меня даже не было месячных. Для девушки это ужас. Потому что колоссальные нагрузки, 6% жира всего – и организм просто пацанчиком себя считает.

Как это произошло. Я уже завязала, я уже ушла в полицию. И здесь мне пишут из Федерации бокса Украины: «Почитай регламент соревнований, может тебя заинтересует». Смотрела в телефон и понять не могла, думала, может там кто-то сверху надо мной издевается…

Я тогда и подумать не могла, что есть что-то, чтобы я снова согласилась на эту сгонку, на эти изнуряющие тренировки… Я отказалась от пояса чемпионки WWFC. Это была мечта, с самого детства я мечтала о звании чемпионки мира. Ближе подобраться было уже невозможно. Но тогда отказалась. Потому что выбрала себя.

А в этот раз я увидела сообщение, и у меня глаза загорелись – я сразу же приняла решение. Правда, сначала позвонила врачу.

Начала аккуратно, что мне нужно приехать, увидеться. А потом приехала, рассказываю ему это все и мы пришли к выводу, что сначала я сделаю МРТ, мы вместе посмотрим картину и уже тогда примем решение.

Я молилась, чтобы там все было в порядке. Но понимала: если что-то не так, то это знак – нужно завершать окончательно.

И вот я принесла врачу это МРТ, и он такой: «Честно, мне жаль сейчас рисковать всей нашей работой. Мы так все восстановили». Но мы договорились, что подготовка будет под его чутким присмотром.

Сейчас остается держать кулачки, чтобы все же получилось там выступить, чтобы вообще этот турнир состоялся.

Для меня завязать с профессиональным спортом и сделать это насколько резко, это была утрата. Это как эмигрировать в другую страну, потерять связь с близким человеком.

И, наверное, возвращение – это еще проявление бойцовского характера, ведь были мысли: «А что, слабо? Все, уже расслабилась? Зона комфорта у тебя классная, да?»

Такой у меня был внутренний диалог. Если бы, когда мне врач дал добро, я не воспользовалась этим шансом, то прошло бы 3-5-10 лет, я бы себе этого не простила, спрашивала бы, почему я не попыталась.

Но все же, это будет турнир среди полицейских. Ты рассказывала, что с самого детства хотела полицейской стать, работать в структурах. Но почему? Кажется, сейчас это не самая популярная профессия.

На самом деле, когда я подавала документы, то у меня прямо мурашки по коже шли. Я чувствовала, что должна быть здесь. И сейчас у меня действительно есть ощущение, что я на своем месте. Правда.

Мне очень важно то, с кем я работаю. Раньше в залах, в сборных, в командах мне приходилось работать там, где не всегда было комфортно. Женский коллектив – это сложно. А сейчас я пришла к тому, что сама выбираю, с кем хочу работать. Мне важно видеть возле себя единомышленников.

Да, на самом деле, общество, оно видит форму, машину – и весь свой негатив выплескивает. Не на тебя лично. Но ты это перенимаешь на себя. Не всегда так уже и просто абстрагироваться от этого.

Но скажу так. Мы сейчас сидим, спокойно общаемся. Но в это самое время едва ли не каждый патруль в городе чем-то занят: домашнее насилие, драка, ДТП, не дай Бог, суицид…

Но сколько бы ни было помощи, сколько бы ни было спасенных жизней, если найдется какой-то один полицейский, который оступится, жестко ответит, взятку возьмет… Это сразу же резонанс.

Так много внимания к патрульным, потому что мы ближе всего к людям: мы на дорогах, на улицах, на митингах охраняем безопасность общественного порядка. Вообще цель патрульных полицейских не наказать, а предупредить.

Даже не знаю, можно ли это говорить, но как-то я насчитала за смену, что мы отпустили 16 машин с явными нарушениями ПДД. Но из-за того, что у водителей до этого не было нарушений, что они с нами вежливо общались, показывали свои документы и были трезвыми, мы их отпускали.

Вы даже не представляете, как много людей водят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мы в Ровно, в небольшом городе, можем за ночь остановить семь нетрезвых водителей. Это мы семь остановили, а сколько еще не остановили, не увидели, не могли выявить?

Водитель в состоянии алкогольного опьянения – это серьезная опасность. Сколько смертельных ДТП из-за этого происходит…

И, бывает, когда ты общаешься с таким водителем, а мимо проходят зеваки и начинают ему что-то там советовать, говорить что он может, чего не может, что мы должны… Кому мы что должны? Нас проклинают, нас увольняют, что мы только не слышим в свой адрес. Но это только за то, что делаем свою работу.

И при этом, как только нам позвонят, мы будем ехать, порой рисковать собой, чтобы помочь.

Можешь вспомнить две ситуации, с которыми сталкивалась в работе: одну положительную, а другую такую, с которой лучше бы и не сталкивалась?

К сожалению, сразу вспоминается худшее. Это было смертельное ДТП. Метров, наверное, в 200-300 от нас сбили, как мы потом выяснили, военнослужащего. Через пару часов мы узнали, что он не выжил.

Наша задача была в том, чтобы охранять место происшествия, ждать приезда скорой. Мы понимали, что жизнь уходит… Это самое сложное было…

А если вспоминать что-то приятное, то была одна история о женщине, которая ехала в троллейбусе и не понимала кто она, где она.

Мы забрали ее к себе в машину, начали общаться. Мы в Ровно, а она думала, что находится в Луцке. Но она настолько образованная пожилая женщина, она нам читала стихи на память, такая женственная, воспитанная, с манерами.

Мы несколько часов искали, не могли установить откуда она. И, в итоге, мой напарник как-то чудом нашел ее родственников. И мы передали ее домой. Это, на самом деле, хорошая история.

Ты не пожалела, что пошла в полицию?

Нет. Не было такого. Даже на капельку не было такого. Мне, как спортсмену, было важно найти себя еще в какой-то сфере.

На самом деле, это хороший вопрос, думаю, он важен для тех, кто уже задумывается о завершении карьеры, подходит к этому решению. Нужно задумываться о том, что дальше.

Спортсмены – мы исполнители. Мы выиграли чемпионат Украины в начале года – и уже за нас расписано до конца года куда мы поедем, где будем тренироваться, когда будем отдыхать. Есть полный график, вплоть до того, когда мы едим, а когда спим.

А когда мы завязываем со спортом, то нужно брать на себя ответственность за свою жизнь: самому себе готовить, самому за собой убирать, самому искать работу. Эта адаптация, она непростая. Она занимает от 4 до 8 лет – два олимпийских цикла. Часто спортсмены завязывают и считают, что им кто-то что-то должен.

Не секрет ведь, что многие после завершения карьеры попросту спиваются, съедаются наркотиками, порой с летальными исходами. Кто-то может пойти на сторону против закона, потому что хочется легкого заработка.

Так что приглашаю спортсменов в патрульную полицию, чтобы они становились частью нашей семьи. Это один из инструментов, чтобы пережить эту адаптацию.

После спорта нет такой гиперцели, нет такой большой мотивации. Нужно искать новые сферы, новую работу – хватайтесь за эту соломинку, покажите, что вы можете быть не только в спорте, проявите себя еще где-то.