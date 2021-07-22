Джойс: «Такам - зверь, он всегда в форме»
Они не смогли остановиться. Джойс и Такам провели дуэль взглядов
Поединок состоится 24 июля
22 июля 20:45
Джойс и Такам / фото - Twitter
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) проведет бой против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО) 24 июля в Лондоне, Великобритания.
Накануне поединка у боксеров состоялась официальная церемония битвы взглядов. Британец и француз не смогли отвести взгляд друг от друга даже после того, как Френк Уоррен остановил процедуру.
Джойс ранее сделал свой прогноз на бой Александра Усика (18-0, 13 КО).
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