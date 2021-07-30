Хирн: «Поединок с Усиком намного сложнее для Джошуа, чем бой с Уайлдером для Фьюри»
«Они отправятся в ад». Уайлдер оставил гневное послание Фьюри
Экс-чемпион мира ждет реванша 9 октября
11:15
Деонтей Уайлдер / фото -
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) оставил послание для обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в своем Instagram.
Американец все еще не верит в коронавирус у «Цыганского Короля». Из-за него третий поединок супертяжеловесов был перенесен на 9 октября.
«Йоу, бро, Малик Скотт, скажи, если я не прав, и COVID-19 - это не ложь. За это они отправятся в ад. 9 октября наступит очень быстро».
Тренер Уайлдера Малик Скотт ранее поделился своим мнением о переносе боя.
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