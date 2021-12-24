Ортис: «Чарльз Мартин – сильный соперник, которого нужно уважать»

Луис Ортис / фото - boxingscene.com

Кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (32-2, 27 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона мира американца Чарльза Мартина (28-2-1, 25 KO).

Ортиса цитирует издание boxingscene.com:

Пусть он поверит, что Луис Ортис – серьезное препятствие. Кто бы ни пришел и не попытался пройти через меня, он должен помнить, что я мост, полон заостренных гвоздей, и пройти через меня будут очень, очень трудно. Все смотрят на меня и недоумевают: «Посмотрите на этого старика, он все еще здесь».

Мой ум силен. В каждом бою я показываю, кто такой Луис Ортис. Первого января будет интересный бой, потому что Чарльз Мартин сильный соперник, которого нужно уважать».