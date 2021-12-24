Ортис: «Чарльз Мартин – сильный соперник, которого нужно уважать»
Кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (32-2, 27 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона мира американца Чарльза Мартина (28-2-1, 25 KO).
Ортиса цитирует издание boxingscene.com:
«Я практически живу в зале, и мы уже наносим последние штрихи в подготовке. Мы не упускаем из виду Чарльза, потому что знаем, насколько важен этот бой. Мы знаем, что Мартин боксер, во время подготовки к которому мы не можем почивать на лаврах. Наш план составлен и мы уверенны, что он сработает. Чтобы Чарльз не принес с собой в ту ночь, у нас на все будет ответ.
Пусть он поверит, что Луис Ортис – серьезное препятствие. Кто бы ни пришел и не попытался пройти через меня, он должен помнить, что я мост, полон заостренных гвоздей, и пройти через меня будут очень, очень трудно. Все смотрят на меня и недоумевают: «Посмотрите на этого старика, он все еще здесь».
Мой ум силен. В каждом бою я показываю, кто такой Луис Ортис. Первого января будет интересный бой, потому что Чарльз Мартин сильный соперник, которого нужно уважать».
Луис Ортис и Чарльз Мартин проведут поединок 1-го января на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, США.