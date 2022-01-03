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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Ортис и Хргович проведут бой за звание обязательного претендента на пояс Усика

Кубинец недавно одержал победу над Чарльзом Мартином
Бокс Профессиональный бокс
21:20
Ортис и Хргович проведут бой за звание обязательного претендента на пояс Усика
Луис Ортис / фото - boxingscene.com

Кубинский ветеран Луис Ортис (33-2, 28 КО) и хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (14-0, 12 КО) будут боксировать за за звание обязательного претендента на титул IBF, сообщает RingPolska.

По информации источника, на кону поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин (28-3-1, 16 КО), в котором победил кубинец, была 2-я позиция в рейтинге IBF. Статус обязательного претендента будет разыгран между Ортисом и 3-м номером рейтинга Филиппом Хрговичем.

Луис Ортис бросил вызов бывшему чемпиону мира Энди Руису (34-2, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Филип Хргович Луис Ортис

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