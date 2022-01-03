Ортис: «Хочу драться с Энди Руисом»
Ортис и Хргович проведут бой за звание обязательного претендента на пояс Усика
Кубинец недавно одержал победу над Чарльзом Мартином
21:20
Луис Ортис / фото - boxingscene.com
Кубинский ветеран Луис Ортис (33-2, 28 КО) и хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (14-0, 12 КО) будут боксировать за за звание обязательного претендента на титул IBF, сообщает RingPolska.
По информации источника, на кону поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин (28-3-1, 16 КО), в котором победил кубинец, была 2-я позиция в рейтинге IBF. Статус обязательного претендента будет разыгран между Ортисом и 3-м номером рейтинга Филиппом Хрговичем.
Луис Ортис бросил вызов бывшему чемпиону мира Энди Руису (34-2, 22 КО).