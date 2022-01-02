Ортис обратился к всем супертяжам: «Если хочешь драться за титул, ты должен пройти через меня»

Фото: boxingscene.com

42-летний Луис Ортис (33-2, 28 КО) после победы над американцем Чарльзом Мартином (28-3-1, 16 КО) обратился ко всем супертяжеловесам. Слова кубинца приводит boxingscene.com:

Я был очень сосредоточен на этом бою. Я никогда не волновался.

Я обращаюсь ко всем супертяжеловесам. Если хочешь побороться за титул, ты должен пройти через меня».