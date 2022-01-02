Уйма нокдаунов и яркое завершение. Лучшие моменты боя Ортис – Мартин
Ортис обратился к всем супертяжам: «Если хочешь драться за титул, ты должен пройти через меня»
42-летний кубинец стал официальным претендентом на пояс IBF
10:03
Фото: boxingscene.com
42-летний Луис Ортис (33-2, 28 КО) после победы над американцем Чарльзом Мартином (28-3-1, 16 КО) обратился ко всем супертяжеловесам. Слова кубинца приводит boxingscene.com:
«С самого начала знал, что это будет фейерверк. Он уронил меня дважды, но я прикончил его.
Я был очень сосредоточен на этом бою. Я никогда не волновался.
Я обращаюсь ко всем супертяжеловесам. Если хочешь побороться за титул, ты должен пройти через меня».
Ортис проигрывал Мартину на судейских записках на момент остановки боя. Победа позволила кубинцу стать официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.
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