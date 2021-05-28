Ортис – Руису: «Если ты элитный боец, то не должен от кого-либо уклоняться»

ЧМ-2021. Казахстан – Канада. Видео трансляция
16:15
«Бой между Руисом и Арреолой был очень близким. Бой был немного несправедливым со стороны судей, ну а я прибыл на него, чтобы дать Руису понять – я готов с ним драться. Если Руис меня одолеет, ему в любом случае дадут титульный шанс. Я уже множество раз говорил, что хочу поединка, и продолжаю это делать. Если ты элитный боец, то не должен от кого-либо уклоняться. Ты не можешь говорить, что не готов драться с Кинг Конгом, но при этом упоминать о готовности на бои с Уайлдером, Фьюри или Джошуа. Что насчет Кинг Конга? Давай драться!».
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