Ортис утверждает, что Андерсон Силва нокаутировал его запрещенным ударом

После боя у американца сильно болел затылок





Тито Ортис / Фото: twitter

Экс-чемпион UFC Тито Ортис заявил bjpenn.com, что легендарный Андерсон Силва (2-1, 1 КО) нокаутировал его благодаря запрещенному удару.



«Хороший удар справа. Но я не знал, что удары по затылку в боксе разрешены. Мне нужно еще натренировать мою комбинацию. Теперь я понимаю, почему у меня так сильно болел затылок».

Отметим, что на видео нокаута видно, что потряс Тито короткий правый боковой, после которого у американца уже подкосились ноги. Пока Ортис висел на канатах и готов был упасть Силва пробил в затылок и левый боковой, после которого Тито упал окончательно.