Вырубил его наглухо. Видео нокаута в бою Андерсона Силвы и Тито Ортиса

Тито Ортис / Фото: twitter

Представляем видео нокаута, в который экс-чемпион UFC в среднем весе Адерсон Силва (3-1, 2 КО) отправил в боксерском поединке бывшего чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Тито Ортиса (0-1).



The @SpiderAnderson KO hits different from ringside #SilvaOrtiz



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/5tUEa9UwgK