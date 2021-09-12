Шоу больших возвращений. Холифилд, Хэй и Андерсон Силва снова тряхнут стариной
Вырубил его наглухо. Видео нокаута в бою Андерсона Силвы и Тито Ортиса
Бразилец показал американцу, что такое бокс
12 сентября 08:48
Тито Ортис / Фото: twitter
Представляем видео нокаута, в который экс-чемпион UFC в среднем весе Адерсон Силва (3-1, 2 КО) отправил в боксерском поединке бывшего чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Тито Ортиса
(0-1).
The @SpiderAnderson KO hits different from ringside #SilvaOrtiz— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021
(via @OmarESPN) pic.twitter.com/5tUEa9UwgK
Напомним, Андерсону удалось нокаутировать Ортиса уже в первом раунде, когда соперник бездумно пошел на него.
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