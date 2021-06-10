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Оскар Де Ла Хойя хочет, чтобы Гильберто Рамирес побил рекорд Мейвезера
Мексиканцу нужно выиграть еще 10 боев
17:46
Оскар Де Ла Хойя / фото - Getty Images
Глава и основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя возлагает на своего подопечного Гильберто Рамиреса (41-0, 27 KO) большие надежды и хочет, чтобы он побил рекорд Флойда Мейвезера. Цитирует Де Ла Хойю портал BoxingScene.
«Наш долгосрочный план заключается в том, чтобы довести его рекорд до 52-0, чтобы он превзошел достижение Флойда Мейвезера.
Мы хотим, чтобы он оставался непобежденным, и побил рекорд 50-0. После чего он установит еще один рекорд. Он был первым чемпионом из Мексики во втором среднем весе. Сейчас же он может стать первым бойцом, который побьет рекорд Флойда Мейвезера».
Напомним, Мейвезер провел бой с Логаном Полом.
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