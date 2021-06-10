Оскар Де Ла Хойя хочет, чтобы Гильберто Рамирес побил рекорд Мейвезера

Оскар Де Ла Хойя / фото - Getty Images

Глава и основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя возлагает на своего подопечного Гильберто Рамиреса (41-0, 27 KO) большие надежды и хочет, чтобы он побил рекорд Флойда Мейвезера. Цитирует Де Ла Хойю портал BoxingScene.

Мы хотим, чтобы он оставался непобежденным, и побил рекорд 50-0. После чего он установит еще один рекорд. Он был первым чемпионом из Мексики во втором среднем весе. Сейчас же он может стать первым бойцом, который побьет рекорд Флойда Мейвезера».