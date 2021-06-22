Дэнни Гарсия дал прогноз на бой Пакьяо – Спенс
Остин Траут: «Пакьяо – легенда, которая поможет Спенсу укрепить свое наследие»
Бывший чемпион мира высказался о предстоящем мегафайте
16:57
Остин Траут / Фото - ringtv.comЭкс-чемпион мира в первом среднем дивизионе Остин Траут (33-5-1, 18 КО) поделился мнением относительно предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Траута Boxing News 24.
«Пакьяо – легенда, которая поможет Спенсу укрепить свое наследие. Сейчас мы все время говорим о Кроуфорде. Я считаю, что Спенс действительно должен подраться с ним, но Пакьяо будет лучшим именем. Кроуфорд, наверное, смотрит на них сейчас и думает: «Черт возьми, это я должен был подраться с кем-то из них. Спенс, сейчас все в твоих руках».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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