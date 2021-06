«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте

Тайсон Фьюри / Фото: Las Vegas Review-Journal

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) 24 июля вернется в ринг. В третий раз его соперником станет американский панчер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO)



«Цыганский король» плотно взялся за подготовку к поединку. Невооруженным глазом видно, как недавно дряблое тело британца начинает обретать формы, привычные для его данных времен последних поединков с «Бронзовым бомбардировщиком». Фьюри в необычной обстановке решил отработать свои удары, которые должны принести ему победу в предстоящем бою:

Empty your mind, be formless. Shapeless, like water



