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«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте

Подготовка «Цыганского короля» к поединку с Уайлдером продолжается
Бокс Профессиональный бокс
16:09
«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте
Тайсон Фьюри / Фото: Las Vegas Review-Journal

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) 24 июля вернется в ринг. В третий раз его соперником станет американский панчер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO)

«Цыганский король» плотно взялся за подготовку к поединку. Невооруженным глазом видно, как недавно дряблое тело британца начинает обретать формы, привычные для его данных времен последних поединков с «Бронзовым бомбардировщиком». Фьюри в необычной обстановке решил отработать свои удары, которые должны принести ему победу в предстоящем бою:

Освободи свой разум, будь бесформенным. Бесформенный, как вода.

Напомним, что хорватский нокаутер считает, что еще в прошлом поединке Фьюри отправил Уайлдера на пенсию.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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