От него хочется блевать, но бой мы, конечно же, глянем. Мейвезер уничтожит блогера, а затем и его брата

И пройти мимо этого цирка не получится

Мнение

Флойд Мейвезер и Логан Пол / Фото - talkSPORT

Самый популярный бой 2021 года. Ожидание: Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Реальность: Флойд Мейвезер – Логан Пол. В какое же страшное мы время живем...

И пусть рвотный рефлекс проявляется от одного только упоминания об этом фрик-шоу, но мы все равно его посмотрим. Ну если не сам бой, то хотя бы лучшие моменты. Ну если не все моменты, то хотя бы нокаут. Ну если не нокаут, то хотя бы почитаем цитаты. Ну если не это, то хотя бы скривимся и скажем свое «фе». Но этот ужас мимо нас все равно не пройдет, не так ли? Как не постараешься, но все равно вляпаешься.

К счастью, у нас уже есть кое-какой опыт. Если еще Конор Макгрегор каким-то чудесным образом сумел убедить кучку людей, что у него есть призрачные шансы на победу, то сейчас коль кто-то признается, что ставит на Пола, то в ответ остается только посмотреть на него и покрутить пальцем у виска.

Флойд сказал классную фразу. Классных фраз, конечно же, было много, но вот эта кстати:

«Кто он, блогер? Я был элитным боксером еще тогда, когда о YouTube никто даже и не слышал».

Какая разница на сколько голов выше и насколько килограмм тяжелее будет Пол, если против него будет стоять Мейвезер. Чего уж там, сам Логан признал:

«Это какой-то невероятный бой. С одной стороны будет один из величайших боксеров в истории. А с другой – я».

Просто «я». Здесь действительно нечего добавить. Это какой-то сюр, но мало того, что Мейвезер лучше как боксер, он лучше еще и как блогер.

Количество подписчиков в Instagram:

Логан Пол – 19,6 миллионов

Флойд Мейвезер – 26 миллионов

Конечно, есть еще YouTube. Но факт остается фактом – Мейвезер на бесконечность голов выше в плане бокса, так в придачу к этому еще и в популярности совершенно не уступает.

Именно поэтому разница в ориентировочных гонорарах попросту поражает:

Логан Пол – 250 тысяч долларов и 10% от продажи платных трансляций

Флойд Мейвезер – 1 миллионов долларов и 50% от продажи платных трансляций

Если что, трансляторы поединка Showtime надеются заработать 200 миллионов долларов на продажах PPV. То есть Мейвезер рассчитывает где-то на 100 миллионов. Пол – на 20. Гонорары Усика, Ломаченко, Кроуфорда для сравнения указывать даже как-то неудобно.

Сайт CBS решил написать превью к этому поединку «Три главные истории перед боем Мейвезер – Пол».

История первая – Большой вопрос «А что, если?»

Пожалуйста, не издевайтесь. Ну какое «если». То есть вы прочитаете вот эти фразы Пола, послушаете как он усердно тренируется и поведетесь на то, что у него есть хоть какой-то мизерный шанс победить человека, которому уступали Пакьяо, Канело, Оскар Де Ла Хойя и много других звезд профессионального бокса?

«Он думает, что встретится с блоггером, с парнем из интернета. Действительно, так и выглядит. Но если он недооценивает меня, то будет вынужден поплатиться за это».

«Хочу, чтобы Флойд принес все свои пояса. Все. Потому что я нокаутирую его и стану величайшим боксером на планете. И на этой волне я завершу карьеру, куплю себе островок и никогда не дам реванш Мейвезеру».

А еще Пол сказал вот что: «Бокс, на самом деле, спас мне жизнь».

В комментариях ему язвительно ответили: «Подскажите Логану, что он может ее и отобрать».

К сожалению, все к этому идет. Полы – это два брата-блогера, которые решили попробовать себя в боксе. У Логана, который подерется с Флойдом, только два боя. Первый, выставочный, против другого блогера KSI завершился вничью. Второй, уже профессиональный, Логан проиграл (тому-таки KSI).

Ну а его брат Джейк все три поединка выиграл. Все они были признаны профессиональными. И все завершились нокаутами в первых двух раундах. Пострадали и победитель конкурса данков НБА Нейт Робинсон и экс-боец UFC Бен Аскрен.

Короче говоря, Джейк боксирует лучше. А еще он тот более взрывной. Слышали историю про кепку?

У Логана и Флойда была пресс-конференция. На нее пришел Джейк. И в один из моментов решил вывести Мейвезера из себя – предложил подраться с обоими сразу. Флойд, конечно же, не струсил – согласился и пошел заглянуть в глаза наглому Джейку.

Ну а тот схватил кепку Флойда и попытался с ней сбежать. Отвоевать головной убор не удалось. Мейвезер был зол. Он был разъяренным – кричал, что убьет обоих. Ну а Логан пообещал принести кепку на бой.

Сейчас нам пытаются подать все это как историю личной ненависти Мейвезера и Джейка Пола. Еще один сюжетный поворот – Флойд хочет готовить к бою следующего соперника брата-блогера экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Если Логан уступил Мейвезеру, а Вудли – Джейку. То будет капиталистическим грехом не свести их друг с другом в ринге.

История третья – То есть так теперь выглядит современный бокс

Хотелось бы сказать, что нет, но… Сперс и Кроуфорд с собой дерутся? Джошуа и Фьюри? Гарсия, Джервонта, Хэйни и Лопес? Нет. А поэтому между собой боксируют Мейвезер и Пол.

Их бой не будет профессиональным (хоть что-то радует). В Неваде решили, что уж слишком большая разница в габаритах. Кстати, вот еще одна цитата от Флойда, специально для любителей верить в нереальное:

«Вы думаете, что вес выигрывает бои? Или размеры? Нет, боец выигрывает бои».

Впрочем, весовые рамки все же есть:

Логан Пол – до 86,1 кг

Флойд Мейвезер – до 72,5 кг

Мейвезер, правда, выше 70,3 кг никогда в карьере не боксировал. Ну да ладно. Количество раундов – восемь. Перчатки – 12-унцевые.

И, самое главное – не будет судей. То есть тех, кто считает очки. Поэтому – победы по очкам быть не может.

Нет нокаута – нет победителя. Есть нокаут – исход очевиден. Флойду необходимо будет свалить крупного парня. Ну или крупный парень…

Может вы и не хотели ничего знать об этом поединке, от которого прям воняет отстоем. Он ведь и рядом с настоящим боксом не валялся. Но теперь вы готовы аргументировано доказывать всем, что это не бой, а г***о.

И еще парочка цитат.

Флойд Мейвезер:

«Нет никакой стратегии на этот бой. Все, что мне нужно, – просто появиться в ринге. Если я захочу, чтобы бой прошел один раунд, это будет один раунд. Если я хочу, чтобы получилось два раунда – будет два. Все зависит от того, что я захочу».

«Я за то, чтобы работать умно, а не надрываясь. Если я могу такой абсолютно законно ограбить банк, то я это сделаю».

«Они хотели выставочный бой. Но я надеру ему задницу. Нельзя проявлять неуважение».

Логан Пол:

А кого-то вообще интересует, что он сказал?