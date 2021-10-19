Отец Фьюри: «Джошуа физически не способен победить Уайлдера и Фьюри»

Отец чемпиона – о боксерских навыках AJ

Джон Фьюри / фото - Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в эфире подкаста True Geordie поделился мыслями об экс-чемпионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также сравнил боксерские навыки AJ с навыками «Цыганского короля» и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

«Честно говоря, Джошуа был хорошим чемпионом, но победит ли он когда-нибудь Тайсона и Уайлдера? Определенно нет, потому что он не является мастером одноударных нокаутов, как Деонтей. Как только Уайлдер ужалит Джошуа правой рукой, Эй Джей уснет. У него нет стойкости, чтобы справиться с чем-то подобным. Поверьте мне, Усик – не такой панчер, как Уайлдер. Александр – не мастер нокаутов, хотя он уважаемый панчер. Уайлдер – парень, который тушит свет. Он просто полностью отключает тебе свет. Энтони с этим не совладает. Никто не может с этим справиться. Тайсон и Уайлдер стоят здесь особняком».

Напомним, Джон Фьюри рассказал, кто по праву должен стать соперником «Цыганского короля» в следующем поединка.