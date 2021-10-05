У боя Усик – Фьюри появился постер

Украинец и британец могут оспорить звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вдвоем владеют всеми основными титулами чемпионов мира в супертяжелом весе: Усик – поясами WBA, WBO, IBF, Фьюри – WBC и журнала The Ring.

Многие поклонники бокса хотели бы увидеть подобный поединок, а на просторах Сети уже появился любительский постер, на котором изображены Усик и Фьюри, а также все их пояса:

Усик готов драться с Фьюри, но только если тот сохранит пояс WBC в третьем бою против Деонтея Уайлдера. В свою очередь «Цыганский король» считает, что он – единственный супертяжеловес, способный победить украинца.