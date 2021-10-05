Уайлдер: «Меня вообще не удивила победа Усика»
У боя Усик – Фьюри появился постер
Украинец и британец могут оспорить звание абсолютного чемпиона мира
12:09
Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вдвоем владеют всеми основными титулами чемпионов мира в супертяжелом весе: Усик – поясами WBA, WBO, IBF, Фьюри – WBC и журнала The Ring.
Многие поклонники бокса хотели бы увидеть подобный поединок, а на просторах Сети уже появился любительский постер, на котором изображены Усик и Фьюри, а также все их пояса:
Усик готов драться с Фьюри, но только если тот сохранит пояс WBC в третьем бою против Деонтея Уайлдера. В свою очередь «Цыганский король» считает, что он – единственный супертяжеловес, способный победить украинца.Напомним, Рой Джонс считает, что теоретический бой Усик – Фьюри получился бы очень скучным. При этом большинство других экспертов придерживаются противоположной точки зрения.
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