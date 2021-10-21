Отец Фьюри: «Из-за реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком»

Джон Фьюри хотел бы отменить опцию реваншей в боксе

Фото: fightsports.tv

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился мнением о том, как опции реваншей в контрактах на бои вредят боксу:

«Безусловно, я был разочарован срывом боя Тайсона с Энтони Джошуа. Боксерской братии должно быть стыдно за себя. Я не знаю, как можно было упустить этот бой. Это смешно. Я согласен, что опцию реванша нужно запретить. Претенденты существуют не просто так, не правда ли? Все эти парни прокладывают себе путь, чтобы подраться за титул. Из-за этих реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком или Джошуа. К тому времени они пройдут свой пик, не так ли? Я наслаждался противостоянием Тайсона с Деонтеем Уайлдером, поскольку они оба дрались в свои лучшие годы. Молодые ребята подрались на пике, а не когда с момента окончания их срока годности прошло пять лет».

Ранее Джон Фьюри заявил, что Александр Усик в любой момент мог бы нокаутировать Энтони Джошуа.

