Джон Фьюри заявил, что Усик в любой момент мог нокаутировать Джошуа

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Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), считает, что Александр Усик (19-0, 13 КО) мог бы нокаутировать Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

От его угловых я слышал только: «Прекрасная работа, просто прекрасная». Джошуа проиграл девятый раунд, а ему говорят: «Чаще используй джеб». Что? Тебе не нужно это в углу, когда ты пытаешься завоевать титулы.

Я думаю, что команда Джошуа и Роб Маккракен знали, что Усик в любой момент может его нокаутировать, и боялись нокаута. Они хотели, чтобы Джошуа услышал финальный гонг. Роб не думал о победе, ведь они знали, что Усик может его удосрочить, и не хотели, чтобы это произошло. Они пришли к моменту, когда пытались оставить Джошуа в игре, удержать его в бою».