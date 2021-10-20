Джон Фьюри заявил, что Усик в любой момент мог нокаутировать Джошуа
Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), считает, что Александр Усик (19-0, 13 КО) мог бы нокаутировать Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Если Джошуа не поменяет команду и не внесет правки, то Усик сможет снова его побить, повторится та же история. Он может сменить команду, но как насчет мужества и желания, которых у него нет?
От его угловых я слышал только: «Прекрасная работа, просто прекрасная». Джошуа проиграл девятый раунд, а ему говорят: «Чаще используй джеб». Что? Тебе не нужно это в углу, когда ты пытаешься завоевать титулы.
Я думаю, что команда Джошуа и Роб Маккракен знали, что Усик в любой момент может его нокаутировать, и боялись нокаута. Они хотели, чтобы Джошуа услышал финальный гонг. Роб не думал о победе, ведь они знали, что Усик может его удосрочить, и не хотели, чтобы это произошло. Они пришли к моменту, когда пытались оставить Джошуа в игре, удержать его в бою».
Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а после боя признался, что ему запретили нокаутировать британца.
Реванш между боксерами запланирован на март 2022 года. Накануне появились сведения, что Джошуа ищет нового тренера и его даже заметили в зале Эдди Рейносо.