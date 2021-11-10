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Отец Фьюри: «Поветкин на второй бой с Уайтом вышел только ради денег»

Джон отметил, что Диллиан – это несерьезная угроза для него

Бокс Профессиональный бокс
12:38
Отец Фьюри: «Поветкин на второй бой с Уайтом вышел только ради денег»
Джон и Тайсон Фьюри / Фото: Sportsman

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 33 КО) Джон Фьюри заявил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) не является серьезной угрозой для его сына.

«Я не вижу, какую опасность Уайт может противопоставить Тайсону. Поветкин нокаутировал его, но на второй бой вышел ради денег. Казалось, что Поветкин не опасен. Он внезапно начал выглядеть старым.

Тайсон находится в другой лиге в сравнении с этими супертяжеловесами. Но если вы хотите получить чек, то будьте милыми, говорите о нем приятные вещи, и, возможно, он даст вам этот гонорар. Но если вы будете ужасно к нему относиться и попытаетесь что-то из себя строить, чтобы заполучить бой, Тайсон может пойти другим путем и дать эту возможность кому-то другому. Диллиан, веди себя более вежливо с Тайсоном, и, возможно, ты получишь свой шанс».

Напомним, что иного мнения придерживается промоутер Фьюри Боб Арум, считающий Уайта хорошим соперником.

Карен Агабекян
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