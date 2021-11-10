Отец Фьюри: «Поветкин на второй бой с Уайтом вышел только ради денег»

Джон и Тайсон Фьюри / Фото: Sportsman

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 33 КО) Джон Фьюри заявил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) не является серьезной угрозой для его сына.



Тайсон находится в другой лиге в сравнении с этими супертяжеловесами. Но если вы хотите получить чек, то будьте милыми, говорите о нем приятные вещи, и, возможно, он даст вам этот гонорар. Но если вы будете ужасно к нему относиться и попытаетесь что-то из себя строить, чтобы заполучить бой, Тайсон может пойти другим путем и дать эту возможность кому-то другому. Диллиан, веди себя более вежливо с Тайсоном, и, возможно, ты получишь свой шанс».