Джошуа: «В моей голове правильные мысли перед боем с Усиком»
Отец Фьюри: «Сейчас у Тайсона даже нет в голове имени Джошуа»
«Цыганский Король» настраивается на Уайлдера
2 сентября 07:44
Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон поделился мнением о грядущей встрече сына с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Джон заверил в комментарии Boxing Scene, что главно целью британца является именно «Бронзовый Бомбардировщик».
«Поверьте мне, то, что я вижу в его новом тренере Малике Скотте, мне все с ним понятно, не в первый раз с ним сталкиваемся, поэтому нас это нисколько не страшит.
В первую очередь он думает о бое с Уайлдером. Сейчас имя Эй Джея у него даже в голове нету, потому что его главная цель – это Деонтей Уайлдер. Но да, его надо прибрать, а потом – встречай нас, Джошуа».
Напомним, ранее Фьюри-старший назвал примерную дату боя против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).