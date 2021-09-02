Отец Фьюри: «Сейчас у Тайсона даже нет в голове имени Джошуа»

Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон поделился мнением о грядущей встрече сына с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Джон заверил в комментарии Boxing Scene, что главно целью британца является именно «Бронзовый Бомбардировщик».

В первую очередь он думает о бое с Уайлдером. Сейчас имя Эй Джея у него даже в голове нету, потому что его главная цель – это Деонтей Уайлдер. Но да, его надо прибрать, а потом – встречай нас, Джошуа».