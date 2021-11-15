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Отец Фьюри сообщил, что Уайт после его совета отказался от боя с Валлином

Диллиан ранее рассказал, что у него проблемы со здоровьем

Бокс Профессиональный бокс
09:33
Отец Фьюри сообщил, что Уайт после его совета отказался от боя с Валлином
Джон Фьюри / Фото: скрин-шот

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Джон Фьюри заявил в интервью BT Sport Boxing, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) отказался от боя с Отто Валлином (22-1, 14 КО) из-за его совета.

«Диллиан Уайт снялся с боя против Отто Валлина. Знаете почему? Он послушал мой совет. В его голове промелькнула мысль: «Постойте-ка, минуту! Джон ведь говорит правильные вещи. Я не буду драться с Валлином. Вероятно, меня нокаутируют и тогда я не получу свой титульный бой.

Он принял решение после просмотра моих интервью, где услышал, как я говорю о Валлине. Он подумал: «Мне не нужно через это пройти. Я лучше подожду». Поэтому давайте просто посмотрим, чего он там ждет».

Напомним, Уайт отказался от боя с Валлином под предлогом травмы и сразу же начал искать выходы на бой с Фьюри.


Карен Агабекян
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Отто Валлин Диллиан Уайт Джон Фьюри

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