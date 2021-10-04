Отец Фьюри: «Тайсон пойдет за поясами Усика куда угодно»

Джон Фьюри / фото - WBN

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью YouTube каналу BoxingSocial заявил, что его сын не против провести бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Возможно, они когда-то встретятся, но я думаю, что пламя угасло, потому что у Джошуа теперь слишком много поражений. Я надеюсь, что Тайсона никогда не побьют, и после боя с Уайлдером мы нацелены на промежуточный поединок в этом году. А затем мы пойдем за поясами, где бы то ни было – в Англии, Украине, Германии, любой точке мире. Тайсон будет на хвосте у Усика. Это тоже будет превосходный бой, поскольку они оба очень техничны.

Я обожаю Александра Усика. Уважение Усику. Победил достойнейший, и я желаю ему удачи».