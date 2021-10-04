Отец Фьюри: «Тайсон пойдет за поясами Усика куда угодно»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью YouTube каналу BoxingSocial заявил, что его сын не против провести бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«По правде говоря, Тайсон был огорчен поражением Джошуа. В конце концов, мы ведь все британцы. Он хотел провести супербой с Джошуа, и Александр Усик вправду украл его место в центре внимания. Тайсон всегда знал, что может победить Эй Джея, сделав это даже лучше, чем Усик. Но это бокс. Нельзя избежать того, что тебе предначертано.
Возможно, они когда-то встретятся, но я думаю, что пламя угасло, потому что у Джошуа теперь слишком много поражений. Я надеюсь, что Тайсона никогда не побьют, и после боя с Уайлдером мы нацелены на промежуточный поединок в этом году. А затем мы пойдем за поясами, где бы то ни было – в Англии, Украине, Германии, любой точке мире. Тайсон будет на хвосте у Усика. Это тоже будет превосходный бой, поскольку они оба очень техничны.
Я обожаю Александра Усика. Уважение Усику. Победил достойнейший, и я желаю ему удачи».
Напомним, Арум объяснил, почему отказался подписывать Усика в начале его профи-карьеры.