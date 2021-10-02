Отец Фьюри: «Усика лишили досрочной победы над Джошуа»

Джон Фьюри / фото - Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился своими впечатлениями от боя Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Цитирует Фьюри Boxing Social.

Я думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Я верю, что ему следовало отдать досрочную победу. Однако он дрался на выезде, поэтому ему нужно было ее заслужить. А вот Джошуа выступал дома. Мы можем это понять, ведь такое случается по всему миру. Тем не менее я отдаю должное Усику. Он сделал все, что от него требовалось».