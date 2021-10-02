Тайсон Фьюри готов драться с Александром Усиком
Отец Фьюри: «Усика лишили досрочной победы над Джошуа»
Джон Фьюри поздравил украинца с победой
2 октября 15:52
Джон Фьюри / фото - Getty Images
Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился своими впечатлениями от боя Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Цитирует Фьюри Boxing Social.
«В тот вечер победил боец, который оказался лучше. Александр Усик – невероятный технарь. Судьи отдали победу тому, кто ее заслужил. Просто взгляните на рекорд и достижения Усика. Украина может им гордиться. Он сделал свою работу, победил на чужой территории. Он все сделал прекрасно. Я не могу в чем-то винить Александра. Он показал решимость и волю к победе.Ранее Джон Фьюри оценил выступление Джошуа
Я думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Я верю, что ему следовало отдать досрочную победу. Однако он дрался на выезде, поэтому ему нужно было ее заслужить. А вот Джошуа выступал дома. Мы можем это понять, ведь такое случается по всему миру. Тем не менее я отдаю должное Усику. Он сделал все, что от него требовалось».