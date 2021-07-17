Отец Фьюри: «В реванше Лопес снова победит Ломаченко»

Специалист считает украинца хорошим боксером

Джон Фьюри / фото - wseetoonline.com

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри дал прогноз на возможный реванш между его соотечественником Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) и украинским боксером Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Авторитетный тренер не стал приуменьшать достоинств «Хай-Тека».

« Лопес – это острый боец, очень умелый боец. У Теофимо Лопеса совсем другой класс. Один – хороший боец, второй – превосходный боец. Вот в чем разница. А, когда превосходный встречается с хорошим, то есть только один победитель – превосходный. Лопес выиграет снова. Будет повторение».

Ранее своим мнением о реванше поделился абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.