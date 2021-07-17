Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»
Отец Фьюри: «В реванше Лопес снова победит Ломаченко»
Специалист считает украинца хорошим боксером
17:16
Джон Фьюри / фото - wseetoonline.com
Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри дал прогноз на возможный реванш между его соотечественником Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) и украинским боксером Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Авторитетный тренер не стал приуменьшать достоинств «Хай-Тека».
« Лопес – это острый боец, очень умелый боец. У Теофимо Лопеса совсем другой класс. Один – хороший боец, второй – превосходный боец. Вот в чем разница.
А, когда превосходный встречается с хорошим, то есть только один победитель – превосходный. Лопес выиграет снова. Будет повторение».
Ранее своим мнением о реванше поделился абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.