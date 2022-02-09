Сага подходит к концу. Уайт получил контракт на бой с Фьюри
«Отъевшийся» Фьюри приступил к подготовке к бою с Уайтом. Видео
Актуальная форма «Цыганского Короля» вызывает вопросы
09:10
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) приступил к подготовке к поединку против обладателя временного титула Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
Актуальная форма «Цыганского Короля», несмотря на заверения британца о постоянных тренировках, вызывает вопросы.
Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от обязательной защиты титула от Диллиана Уайта.
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