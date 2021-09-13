Отомстит за Владимира Кличко? Следующим соперником Усика может стать Фьюри

Александр Усик / Фото: Business Insider

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил в интервью Youtube каналу The Glove Show, что промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум во время разговора признался, что мечтает организовать бой цыганского короля и Александра Усика (18-0, 13 KO):



Костюм не появляется за 2 месяца, его готовят, боксер представляет, как он удивит публику. А когда ты стоишь перед фактом, ну тяжелый и что, красота требует жертв. Я считаю, что это сыграло свою роль. Сейчас работа над ошибками точно будет сделана. Для Уайлдера это бой жизни, он поменял тренера, ментальность свою изменил. Фьюри – человек неуязвимый в плане психики, таковым он может быть только в плане бокса. Первый бой показал, что Уайлдер может ударить и потушить свет. Поэтому я считаю, что здесь все неоднозначно.

Боб Арум в интервью сказал: «У меня есть мечта, Усик побеждает Джошуа, Фьюри побеждает Уайлдера, и мы едем в Украину, делаем бой Усик – Фьюри». Это прямая речь Боба Арума.