Ожидаемо. Журнал The Ring назвал имя лучшего боксера 2021 года

Мексиканец обошел Фьюри, Усика, Тейлора и Кроуфорда

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Авторитетный боксерский журнал The Ring назвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) лучшим бойцом 2021 года.

В борьбе за это звание Канело обошел Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), Александра Усика (19-0, 13 КО), Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) и Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) .

В 2021 году мексиканец провел три боя, поочередно победив Авни Йылдырыма (24-4, 13 КО), Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО) и Калеба Планта (21-1, 12 КО). В итоге, начиная год с титулом WBA, Канело уже в ноябре собрал все остальные пояса и стал абсолютным чемпионом мира.

Канело успел высказаться о награде и поблагодарить The Ring за предоставленную честь.

«Это честь для меня. Как я всегда говорю, я люблю бокс. Я делаю это из-за любви к боксу. Все, что я получаю взамен, – это честь для меня. Это мой бонус, ведь я люблю этот спорт. Я уважаю этот вид спорта и всегда пытаюсь показать свой максимум в боксе. Я чувствую себя отлично. Я ощущаю счастье, ведь в конечном итоге я хочу благодаря своей карьере войти в историю. Поэтому я чувствую себя счастливым. Я очень рад этой награде. Это уже моя вторая победа, но надеюсь, что их будет еще много».

Напомним, Хитров назвал имя полутяжеловеса, который сможет остановить Альвареса.