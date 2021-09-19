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Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях заявил, что нет ничего невозможного
19 сентября 17:42
Мэнни Пакьяо / Фото: MP Promotions
Легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) принял решение баллотироваться в президенты Филиппин, сообщает Bangkok Post:
Я боец и всегда буду бойцом, как на ринге, так и за его пределами. Всю жизнь я не отступал ни от одной драки. Нет ничего невозможного, если это предписано Богом.
Действующий глава государства Родриго Дутерте вскоре покинет свое место, так как в стране не предусмотрен возможность повторного избирания в лидеры нации.
Напомним, что в середине августа Пакьяо проиграл титул WBA Йорденису Угасу (27-4, 12 KO).