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Пакьяо: «Бой со Спенсом – самый трудный в моей карьере»

Ветеран вернется в ринг 21 августа
Бокс Профессиональный бокс
09:33
Пакьяо: «Бой со Спенсом – самый трудный в моей карьере»
Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился мыслями накануне предстоящего поединка против обладателя поясов WBC/IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Филиппинец признался в комментарии Boxing Scene, что очень серьезно относится к поединку и не собирается недооценивать соперника.

«Для меня бой с Эрролом Спенсом – очень трудный, пожалуй, самый трудный в моей карьере. Но я всю жизнь был андердогом. Я к этому привык. Вот почему я так много работаю.

Но любовь и молитвы моих соотечественников филиппинцев со всего мира поддерживают и вдохновляют меня. Я борюсь за славу нашей нации и за андердогов во всем мире».

Поединок Спенс – Пакьяо пройдет 21 августа в Лас-Вегасе.

Ранее «Пакмен» поделился своим секретным оружием на бой против Спенса.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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