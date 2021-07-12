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Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»

Легендарный филиппинец поделился ожиданиями от предстоящего поединка против американца
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»
Мэнни Пакьяо / фото - Associated Press

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против действующего чемпиона по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО), а также рассказал, как проходит подготовка к этому противостоянию.

Пакьяо цитирует ресурс ringnews24.com:

«Я не хочу предсказывать результат, но могу сказать, что сейчас полностью сосредоточен на тренировках, а во время поединка буду полностью сосредоточен на победе. Это моя цель. У нас есть несколько стратегий, которые мы готовы применить во время боя.

Я не хочу быть самоуверенным, потому что Эррол Спенс - боец, которого нельзя недооценивать. Он силен и молод, к тому же в нем присутствует решимость и страсть. Я видел, как Эррол самоотверженно работает на тренировках.

Я начал готовиться к бою еще в конце мая. Сейчас я полностью посвятил себя тренировочному процессу, но в таком возрасте, нужно чтобы ваше тело имело время для восстановления. Когда я был моложе, то мог работать практически без отдыха, но сейчас все по-другому».

Тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч рассказал о подготовке филиппинца к бою против Эррола Спенса.

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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