Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»

Мэнни Пакьяо / фото - Associated Press

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против действующего чемпиона по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО), а также рассказал, как проходит подготовка к этому противостоянию.

Пакьяо цитирует ресурс ringnews24.com:

Я не хочу быть самоуверенным, потому что Эррол Спенс - боец, которого нельзя недооценивать. Он силен и молод, к тому же в нем присутствует решимость и страсть. Я видел, как Эррол самоотверженно работает на тренировках.

Я начал готовиться к бою еще в конце мая. Сейчас я полностью посвятил себя тренировочному процессу, но в таком возрасте, нужно чтобы ваше тело имело время для восстановления. Когда я был моложе, то мог работать практически без отдыха, но сейчас все по-другому».