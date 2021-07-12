Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс самая большая проблема в моей карьере»

Легендарный филиппинец не считает американца самым большим вызовом в своей карьере

Мэнни Пакьяо / фото - twitter.com

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) признался, что не считает своего следующего соперника американца Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO) самым большим вызовом в своей карьере, но и не собирается недооценивать его.

Пакьяо цитирует портал ringnews24.com:

«Я не могу сказать, что Спенс самая большая проблема, которая была в моей карьере. Я дрался с лучшими бойцами мира, такими как Кит Турман, Оскар Де Ла Хойя, Мигель Котто, многими из великих бойцов современности и более раннего периода. Но могу сказать, что Спенс - один из лучших бойцов на данный момент. Я являюсь профессионалом уже 25 лет, а боксом занимаюсь 30. Я видел разные стили и сталкивался со многими проблемами в ринге. Поэтому не думаю, что меня можно чем-то удивить. Я хотел бы пригласить всех болельщиков посмотреть наш поединок. Это будет хороший бой, и вы увидите много действий в ринге. Мне предстоит встретиться с одним из лучших бойцов современного бокса».

Эррол Спенс не рассчитывает на то, что солидный возраст Мэнни Пакьяо сыграет в его пользу в их поединке.