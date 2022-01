Пакьяо обратился к Магсайо после победы над Расселом-младшим: «Спасибо, что прославляешь нашу страну»

Фото: SHOWTIME

Легенда бокса Мэнни Пакьяо в своем Twitter поздравил соотечественника Марка Магсайо (24-0, 16 KO) с завоеванием чемпионского титула в полулегком весе:



Congratulations, @markmagsayo_MMM, on your first world championship! Thank you for bringing honor to our country by becoming the latest Filipino world boxing champion. Welcome to the club.