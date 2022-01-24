«Меня просто решили убрать». Расселл сделал скандальное заявление после поражения Магсайо
Пакьяо обратился к Магсайо после победы над Расселом-младшим: «Спасибо, что прославляешь нашу страну»
Марк отобрал у американца пояс WBC в полулегком весе
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Фото: SHOWTIME
Легенда бокса Мэнни Пакьяо в своем Twitter поздравил соотечественника Марка Магсайо (24-0, 16 KO) с завоеванием чемпионского титула в полулегком весе:
Поздравляю, Марк Магсайо, с твоим первым титулом! Спасибо, что ты прославляешь нашу страну, став последним из филиппинских чемпионов мира. Добро пожаловать в клуб.
Congratulations, @markmagsayo_MMM, on your first world championship! Thank you for bringing honor to our country by becoming the latest Filipino world boxing champion. Welcome to the club.— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) January 23, 2022
Напомним, что Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) проводил поединок с травмой.
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