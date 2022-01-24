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Пакьяо обратился к Магсайо после победы над Расселом-младшим: «Спасибо, что прославляешь нашу страну»

Марк отобрал у американца пояс WBC в полулегком весе
Бокс Профессиональный бокс
09:36
Пакьяо обратился к Магсайо после победы над Расселом-младшим: «Спасибо, что прославляешь нашу страну»
Фото: SHOWTIME

Легенда бокса Мэнни Пакьяо в своем Twitter поздравил соотечественника Марка Магсайо (24-0, 16 KO) с завоеванием чемпионского титула в полулегком весе:

Поздравляю, Марк Магсайо, с твоим первым титулом! Спасибо, что ты прославляешь нашу страну, став последним из филиппинских чемпионов мира. Добро пожаловать в клуб.

Напомним, что Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) проводил поединок с травмой.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Мэнни Пакьяо Марк Магсайо Гари Расселл-младший

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