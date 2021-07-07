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Пакьяо: «Выбрал Спенса, потому что хочу реального боя»

Филиппинец призвал своего оппонента хорошо тренироваться
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Пакьяо: «Выбрал Спенса, потому что хочу реального боя»
Мэнни Пакьяо / Фото: Glusea

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ответил на вопросы, касающиеся его будущего поединка против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Все любят вас, Мэнни. Ни один боец не привлекает так много людей. Как прошла ваша сегодняшняя тренировка?

Очень хорошо.

Вы можете подраться с любым, и это будет главное PPV, но вы деретесь с самым сложным бойцом мира. У Спенса два пояса, он непобедимый, большой, сильный…

Потому что я хочу реального боя, настоящего боя! Вот почему.

Многие люди говорят мне, что если вы победите, то вы станете самым великим бойцом в истории. Вы уже самый великий боец в истории.

Это очень хороший комплимент, но я всего лишь выполняю свою работу, как боец.

Мэнни, кто ваш самый любимый боец сегодня. Кого вы любите смотреть?

Себя [смеется].

Что скажите Эрролу Спенсу, если он смотрит? Он говорил мне, что он фан Мэнни Пакьяо, что он любит Мэнни Пакьяо.

Тренируйся, фокусируйся, чтобы мы показали хороший бой фанам. Ничего личного, мы просто выполняем свою работу. Вот и все. Наша цель – развлечь людей, сделать фанов счастливыми в вечер боя.

Скажите что-нибудь вашим фанам, тем, кто любит Мэнни Пакьяо.

Спасибо всем фанам, которые меня всегда поддерживают, болеют за меня. Не только за меня, а и за бокс. Следите за мной и Эрролом Спенсом в Лас-Вегасе 21 августа, не забудьте посмотреть.

Бой Пакьяо – Спенс состоится 21 августа. 42-летний филиппинец вернется в ринг спустя 2 года после победы над Китом Турманом.

Ранее Пакьяо признался, что поединок против Спенса станет самым сложным в его карьере.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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