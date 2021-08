Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас

Фото: skysports.com

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) проиграл чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).

Пакьяо выбросил 815 ударов, 130 попали в цель. Угас выбросил 405 ударов, 151 удар был точным.

Ugas' length, jab & accurate power punching (59% landed) the difference vs. Pacquiao, who landed just 16% of his total punches. Manny landed 19% in his loss to Mayweather. @PBConFOX pic.twitter.com/SfjqaJZ6Ql