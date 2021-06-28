Пакьяо ответил на обвинения Мейвезера
Пакьяо: «Я отстою свою честь в суде. У меня есть право подраться со Спенсом»
«ПакМэн» отреагировал на угрозу его титульному поединку
20:18
Мэнни Пакьяо / фото - Interia
Экс-чемпион в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) отреагировал на угрозу его титульному поединку против Эррола Спенса (27-0, 21 КО) из-за судебного иска. В своем Twitter Пакьяо заявил:
«Судебный процесс Paradigm Sports против меня не имеет никаких оснований. По соглашению с ними у меня есть абсолютное право участвовать в предстоящем поединке с Эрролом Спенсом. Если этот легкомысленный процесс будет продолжен, то я отстою свою честь в суде и буду прав».
Напомним, Пакьяо показал секрет своих мощных ударов.