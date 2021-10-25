«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони

Фото: Instagram Холифилда

Легендарный боксер Эвандер Холифилд в интервью Youtube каналу Blue Blood Sports TV поделился мнением о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Ты не угонишься за боксером, который меньше тебе. Они немного быстрее, мыслят иначе. Малыши всегда готовы, в то время как большие не готовы на 100 % все время.