Джон Фьюри объяснил, почему Джошуа ни в коем случае не может победить Усика
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Легендарный супертяж уверен, что AJ избрал неверную стратегию
20:48
Фото: Instagram Холифилда
Легендарный боксер Эвандер Холифилд в интервью Youtube каналу Blue Blood Sports TV поделился мнением о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я считаю, что был один парень, который умеет боксировать, и Джошуа. Энтони неплох в этом компоненте, но он избрал стиль для боя, который подходил ему меньше, чем Усику. AJ большой парень. Как ты перебоксируешь парня поменьше? Тебе не удастся. Ведь он быстрее. Ты должен наступать на малыша и сдуть его с ринга.
Ты не угонишься за боксером, который меньше тебе. Они немного быстрее, мыслят иначе. Малыши всегда готовы, в то время как большие не готовы на 100 % все время.
Усику не дадут подраться за «абсолюта»? Есть причина, по которой украинец не подерется с Фьюри после реванша с Джошуа.
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