Паркер: «Реванш с Чисорой получится намного более ярким, чем был первый бой»

Боксеры снова сойдутся в ринге 18 декабря

Фото: Ring Magazine

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) рассказал, как ему нужно действовать в реванше с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО):

«Вы не сможете просто двигаться вокруг него, вам необходимо принимать риски и входить в размены. Мы немного использовали это в первом бою, однако на этот раз мы будет атаковать больше. Мне необходимо сокращать дистанцию, наносить больше ударов и быть более агрессивным. Он в форме. У него сменился тренер, и он прошел серьезную подготовку. Так что реванш получится намного более ярким».

В первом поединке Паркер одержал победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113, 116:111, хотя британец оказался очень недоволен данным исходом.

Реванш состоится 18 декабря и пройдет в Манчестере.