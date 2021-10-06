Бой состоится. Ломаченко и Комми договорились о проведении поединка 11 декабря
«Переобувается» на лету. Лопес-старший назвал условие, при котором его сын выйдет в ринг в реванше с Ломаченко
Американский специалист ничем не удивил
09:41
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото - boxingnews24Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), Теофимо Лопес-старший, в эфире подкаста The Schmozone заявил, что реванш его сына с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) возможен лишь в том случае, если украинец сменит весовую категорию.
«Мы не будем драться с Ломой, если он не поднимется в первый полусредний вес. Мы выступаем в легком весе уже семь или восемь лет».
Напомним, 17 октября 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу. Затем летом этого года украинец закрыл поражения, нокаутировав Масоеши Накатани. Теперь же в команде «Ломы» надеются, что теоретическая победа над Ричардом Комми выведет их на реванш с Лопесом.