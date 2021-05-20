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Перспективный подопечный Синепупова нокаутировал соперника в первом раунде

Средневес Ростислав Перов не оставил шансов Николаю Алексееву
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:49
Перспективный подопечный Синепупова нокаутировал соперника в первом раунде
фото - Instagram

Перспективный украинский боксер второго среднего веса Ростислав Перов (1-0, 1 КО), который является подопечный известного тренера Андрея Синепупова, успешно дебютировал в профессиональном боксе.

Киевлянин в шоу Champion Boxing Promotions, которое показывал телеканал XSPORT, техническим нокаутом в первом раунде одолел боксера из Бердянска Николая Алексеева (0-2, 0 КО).

Видео боя смотрите на YouTube XSPORT в плеере со всеми боями шоу. Начало боя Перов – Алексеев с 2:00:00.

Напомним, что в главном поединке вечера Александр Бабич победил Ивана Швайко и стал чемпионом Украины.
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Андрей Синепупов

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