Перспективный подопечный Синепупова нокаутировал соперника в первом раунде

ЧМ-2021. Германия – Италия. Видео трансляция
16:15
Перспективный украинский боксер второго среднего веса Ростислав Перов (1-0, 1 КО), который является подопечный известного тренера Андрея Синепупова, успешно дебютировал в профессиональном боксе.
Киевлянин в шоу Champion Boxing Promotions, которое показывал телеканал XSPORT, техническим нокаутом в первом раунде одолел боксера из Бердянска Николая Алексеева (0-2, 0 КО).
Видео боя смотрите на YouTube XSPORT в плеере со всеми боями шоу. Начало боя Перов – Алексеев с 2:00:00.Напомним, что в главном поединке вечера Александр Бабич победил Ивана Швайко и стал чемпионом Украины.
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