Известно, когда состоится следующий бой Беринчика
Первый серьезный вызов? Беринчик в середине декабря проведет бой с интересным соперником
Среди возможных кандидатов ранее назывался экс-оппонент Ломаченко
14:08
Денис Беринчик / Фото: Twitter Беринчик
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился информацией о предстоящем поединке Дениса Беринчика (15-0, 9 KO):
Бой Беринчика перенесли на 18 декабря. Соперника (вам понравится), место и … крутейший андеркард скоро объявим.
Напомним, что одним из кандидатов на ближайший бой Дениса был экс-соперник Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).
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