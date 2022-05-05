Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою

Клімас запевнив, що задля поєдинку з мексиканською суперзіркою українець готовий повернутися в ліміт крузервейту

Усик, Клімас і Ломаченко / Фото: odessa-sport.info Менеджер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Егіс Клімас в своєму Twitter відреагував на інтерес Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) щодо поєдинку з українцем:

Будьте нашими гостями, Усик задля цього поєдинку виконає ліміт крузервейту. Але зараз Канело варто сконцентруватися на Біволі. Be our guest, Usyk will make Cruiserweight for this one. But let Canelo concentrate on Bivol for now — Egis Klimas (@KlimasBoxing) May 4, 2022 Нагадаємо, що в ніч з 7 на 8 травня Канело проведе поєдинок за титул WBA в напівважкій вазі з Дмитрієм Біволом (19-0, 11 KO).

Олег Шумейко-младший