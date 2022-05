Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою

Усик, Клімас і Ломаченко / Фото: odessa-sport.info

Менеджер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Егіс Клімас в своєму Twitter відреагував на інтерес Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) щодо поєдинку з українцем:



Be our guest, Usyk will make Cruiserweight for this one. But let Canelo concentrate on Bivol for now