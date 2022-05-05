Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Полуфинал. Регле - Фрелунда

Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою

Клімас запевнив, що задля поєдинку з мексиканською суперзіркою українець готовий повернутися в ліміт крузервейту
Бокс Профессиональный бокс
20:40
Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою
Усик, Клімас і Ломаченко / Фото: odessa-sport.info

Менеджер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Егіс Клімас в своєму Twitter відреагував на інтерес Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) щодо поєдинку з українцем:

Будьте нашими гостями, Усик задля цього поєдинку виконає ліміт крузервейту. Але зараз Канело варто сконцентруватися на Біволі.

Нагадаємо, що в ніч з 7 на 8 травня Канело проведе поєдинок за титул WBA в напівважкій вазі з Дмитрієм Біволом (19-0, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик Сауль Альварес Эгис Климас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Бокс Профессиональный бокс
20:35
«Усик получит в четыре раза больше». Промоутер рассказал, что реванш украинца с Джошуа вряд ли состоится в Лондоне
«Усик получит в четыре раза больше». Промоутер рассказал, что реванш украинца с Джошуа вряд ли состоится в Лондоне
Бокс Профессиональный бокс
19:41
Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Бокс Профессиональный бокс
17:00
1
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Бокс Профессиональный бокс
15:50
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Бокс Профессиональный бокс
14:58
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Бокс Профессиональный бокс
11:57

Новости: Бокс

Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою
Після того, як поб’єш росіянина. У команді Усика відповіли Альваресу щодо можливого бою
Профессиональный бокс
20:40
Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Тренер Альвареса: «Нам не поступало предложение о поединке со Спенсом, но это был бы интересный бой»
Профессиональный бокс
20:35
«Усик получит в четыре раза больше». Промоутер рассказал, что реванш украинца с Джошуа вряд ли состоится в Лондоне
«Усик получит в четыре раза больше». Промоутер рассказал, что реванш украинца с Джошуа вряд ли состоится в Лондоне
Профессиональный бокс
19:41
Стивенсон: «Я готов к бою с Василием Ломаченко»
Стивенсон: «Я готов к бою с Василием Ломаченко»
Профессиональный бокс
18:50
Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Профессиональный бокс
17:00
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Профессиональный бокс
15:50
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Профессиональный бокс
14:58
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Профессиональный бокс
14:42
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Профессиональный бокс
11:57
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости