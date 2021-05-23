Питер Фьюри – о поединке Джошуа с Усиком: «Для меня это бой с равными шансами»

Питер Фьюри / фото - boxingnewsonline.net

Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью ютуб-каналу iFL TV прокомментировал предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Джошуа тоже становится лучше. Он улучшился в своем последнем бою против Пулева. Мне понравилось то, что я в нем увидел. Он работал ногами, двигался намного лучше. Джошуа провел не так много боев, поэтому он постоянно корректирует свою работу и учится.

Это хороший бой, но это также серьезное испытание. Если Джошуа хочет драться с лучшими, Усик как раз ему подходит. Для меня это бой с равными шансами. Нельзя сказать, что победит Джошуа, потому что все может сложиться в другую сторону. Это и делает поединок хорошим, поэтому я в любом случае рад видеть такие бои».