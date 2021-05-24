Питер Фьюри: «Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу»
Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью ютуб-каналу Boxing Social заявил, что обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) ни в коем случае нельзя списывать со счетов в преддверии боя против чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу. Он левша. Усик – хороший боец. Все они хороши на этом уровне, на верхушке дерева. Все они очень и очень хороши. И они знают, какая награда стоит на кону.
Я хочу прояснить для публики одну вещь: люди, которые приезжают в тренировочный лагерь на 3-4 месяца, следят за бойцом на протяжении каждой секунды. Как вы думаете, что там происходит? Это преданные делу бойцы, у которых есть лучшая команда, самые большие финансы, лучшие спарринг-партнеры.
Вы увидите их лучшее выступление, ведь очень многое стоит на кону. Так что все эти бои будут серьезными и могут завершиться любым исходом. Это делает бокс таким интересным».
Питер Фьюри поделился мнением о поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком.
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