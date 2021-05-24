Питер Фьюри: «Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу»

Питер Фьюри / фото - boxing-social.com

Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью ютуб-каналу Boxing Social заявил, что обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) ни в коем случае нельзя списывать со счетов в преддверии боя против чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Я хочу прояснить для публики одну вещь: люди, которые приезжают в тренировочный лагерь на 3-4 месяца, следят за бойцом на протяжении каждой секунды. Как вы думаете, что там происходит? Это преданные делу бойцы, у которых есть лучшая команда, самые большие финансы, лучшие спарринг-партнеры.

Вы увидите их лучшее выступление, ведь очень многое стоит на кону. Так что все эти бои будут серьезными и могут завершиться любым исходом. Это делает бокс таким интересным».