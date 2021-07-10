Питер Фьюри: «Усик намного лучше как боец, чем думают люди»
Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) даст тяжелый бой чемпиону WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Джошуа нужно использовать мощь и свои сильные стороны. Ему нужно прессинговать Усика, заставить его пятиться. Он должен сделать Александра слабым. У Усика более быстрые руки, чем у Джошуа, но Энтони умеет бить. Если он попадет, то нанесет Усику урон. Тем не менее нельзя вкладываться в удары. Джошуа нужно не спешить и боксировать, потому что Усик - серьезный боец, а не какой-то простак. Он не слишком мелкий для супертяжелого веса.
Это будет серьезный поединок. Если Джошуа поймает его в начале боя, то останется пожелать спокойной ночи, но это сложная задача. Так что это будет тяжелый поединок, который может сложиться в любую сторону. Я думаю, что шансы будут немного в пользу Джошуа из-за габаритов и мощи. Возможно, 51 на 49.
Усик намного лучшее как боец, чем думают люди. Но я уверен, что Джошуа и его команда знают, насколько он хорош, и воспримут этот поединок всерьез. К тому же Джошуа тоже становится лучше. Я вижу его улучшения. Энтони стал более зрелым, он не надеется только на мощь. Это хороший бой, и я хочу его увидеть».
Фрэнк Уоррен рассказал, что будет поддерживать Энтони Джошуа в предстоящем бою против Александра Усика.