Питер Фьюри: «Усик намного лучше как боец, чем думают люди»

Александр Усик / фото - Boxing Scene

Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) даст тяжелый бой чемпиону WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Это будет серьезный поединок. Если Джошуа поймает его в начале боя, то останется пожелать спокойной ночи, но это сложная задача. Так что это будет тяжелый поединок, который может сложиться в любую сторону. Я думаю, что шансы будут немного в пользу Джошуа из-за габаритов и мощи. Возможно, 51 на 49.

Усик намного лучшее как боец, чем думают люди. Но я уверен, что Джошуа и его команда знают, насколько он хорош, и воспримут этот поединок всерьез. К тому же Джошуа тоже становится лучше. Я вижу его улучшения. Энтони стал более зрелым, он не надеется только на мощь. Это хороший бой, и я хочу его увидеть».