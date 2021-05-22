Плант требует 10 миллионов долларов за бой с Альваресом
Плант – о бое с Альваресом: «Чувствую, что в скором времени наши команды решат все вопросы»
Чемпион IBF намерен стать «королем» суперсреднего дивизиона
09:58
Калеб Плант / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии IBF в суперсреднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 КO) поделился ожиданиями от возможного поединка с обладателем титулов WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Цитирует американца BoxingScene.
«В суперсреднем весе еще никогда не было абсолютного чемпиона мира, поэтому я чувствую, что в скором времени наши две команды сядут и решат все вопросы. Это не просто бой, который мы хотим, это поединок, который хотят увидеть фанаты. Я посвятил боксу свою жизнь, часто идя на многие жертвы. А потому не собираюсь выходить в ринг с радостным настроением просто быть там и принимать участие. Нет. Я выйду туда с желанием победить. У Канело колоссальный опыт. За его плечами около 56 боев, но если быть честным, первые его сорок выступлений были в Мексике, а ведь мы часто отправляем туда боксеров, чтобы они набили себе победы, если у них не получается выигрывать здесь. Многие люди когда размышляют об этом поединке, думают прежде всего об имени, но я не дерусь с именем, я боксирую с обычным человеком».
Накануне Плант назвал сумму, за которую согласиться выйти в ринг со звездным мексиканцем.
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